迪士尼「魔雪奇緣世界」開幕　小朋友扮Elsa等個半鐘入場

香港迪士尼樂園新主題園區「魔雪奇緣世界」今日(20日)開放，為全球首個以電影《魔雪奇緣》為主題的園區，吸引眾多愛好者排隊入場，不少特意穿上淡藍色衣服，甚至有小朋友打扮成電影中兩大女主角以配合主題。樂園相信，新園區能令世界各地的遊客慕名來訪。港府則指，園區提升香港迪士尼至全新境界，有助吸引更多旅客來港。

「魔雪奇緣世界」今早11時半正式開放，眾多本地及海外旅客慕名而來，於園區外打蛇餅。園區開放一刻，排頭位的愛好者紛紛跑入園區，趕快感受電影主題的挪威小鎮風情，以及體驗最新的機動遊戲，與人物角色打卡。不少人穿上白色或淡藍色的服飾，呼應園區的主題顏色；亦有兒童打扮成《魔雪奇緣》主角「愛莎」(Elsa)及「安娜」(Anna)入場。園區兩個機動遊樂設施均需輪候約1.5小時。

有自稱迪士尼粉絲的日本旅客表示，過去曾到訪不同地區迪士尼樂園，今次特意來港見證新園區的開幕，希望能參觀城堡及與人物角色合照。泰國旅客則指，與家人剛到東京迪士尼樂園，特意來港體驗新電影主題園區。另有日本旅客指等待園區開幕許久，希望未來能經常來訪，又預計會花逾千港元選購紀念品。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，樂園擁有全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，而園區融入大嶼山的自然風景，令園區別樹一格。他又相信，即將來臨的聖誕假期於新園區推動下，可吸引更多遊客入場。財金官員則指，新園區在關鍵時刻開幕，能提升香港迪士尼至全新境界，吸引更多遊客來港。

「魔雪奇緣世界」的建築參考挪威小鎮設計，還原電影中的港口、冰雪皇宮、噴泉等場景，並將雪山融入大嶼山的天然地貌，提供兩座機動遊樂設施，旅客可乘坐小木船，到訪冰雪皇宮；亦可乘坐雪橇過山車，高空欣賞園區。