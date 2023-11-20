鄰近邊境投票站今起網上預約　政府稱首日運作暢順

新一屆區議會選舉將在下月10日舉行，為方便身在內地或於投票日需往返內地的選民返港投票，選舉事務處早前設鄰近邊境投票站，並推出網上登記系統，供有意使用有關票站的市民登記。有議員擔心系統會遭惡意攻擊，問政府會如何保障網絡安全，政府回應指網上系統首日運作暢順沒有任何擠塞。

政府日前公布會在上水港鐵站附近的兩所學校，即在香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學，設立4個鄰近邊境投票站，讓有意使用相關投票站的市民可於今日(20日)至12月5日透過網上系統登記到該票站投票。議員陳勇指有政府部門曾推出網上登記系統，惟在開始亦面對惡意攻擊，問到政府會採用那些措施去保障，令市民在登記當天至投票日不會出現任何問題。

政制及內地事務局回應表示，目前網上系統暢順沒有任何擠塞，更可以在1分鐘內完成手續，強調當局十分小心，會確保網絡順暢，又指目前16個內地辦事處已積極宣傳區議會選舉，會在小紅書、微博等多個渠道宣傳。

另一議員尚海龍指雖然政府內部曾多次發信呼籲公務員投票，但關注當局可以有何措施進一步推動公務員投票。議員陳永光則指施政報告提出設立愛國主義教育工作小組，協調政府部門和非政府機構推動國民教育，問到政府預計何時才能公布形運細節，以及會否就工作設積效指標。

當局重申，政府會用容易入屋的宣傳手法，而多個政策局亦有拍片鼓勵投票，又透露當局或在投票日推出便利措施，及提供彈性上班安排鼓勵公務員投票，又表示計劃明年首季成立小組，正研究工作範圍將適時公布安排。