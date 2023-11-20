促49個網上平台移除2.7萬個起底訊息　私隱署指95%人遵從

政府早前修例把「起底」行為刑事化。個人資料私隱專員公署指至今年10月底，共40人涉事被捕外，亦向49個網上平台發出超過1,800個停止披露通知，大部分屬於海外平台，要求移除2.7萬個起底訊息，95%人遵從通知書要求，亦成功移除超過180個起底頻道。

立法會政制事務委員會今日(20日)召開會議，議員簡慧敏關注修訂《個人資料(私隱)條例》後，「起底」案件數字是否有下降的趨勢，而施政報告提出研究修訂相關條例，令條例與國際私隱保障的發展進一步接軌，並加強個人資料的保障及應對網絡科技的挑戰，她關注能否在2024年內完修訂。

個人資料私隱專員鍾麗玲回應表示，修訂方向包括強制資料外洩通報機制，更會建議加強罰則，指25年內未有加強罰則有必要提高，而署方現正進行研究，完成後會再向立法會作出諮詢。她又提及自私隱條例修訂後，至今年10月底，署方共展開228宗刑事調查，作出39次拘捕行動，共40人被捕，又提到署方共向49個網上平台發出超過1,800個停止披露通知，要求移除2.7萬個起底訊息。

鍾續指雖然停止披露通知書送達對象大部分為海外平台，但仍有逾95%人遵從通知書要求。該署除成功移處個別起底訊息後，亦成功移除超過180個起底頻道，相信起底頻道已大大減少，形容成效顯著，估計與處方果斷執法，和社會氣氛轉趨平和有關。

議員李鎮強則認為現時多人在論壇中抹黑或投訴他人，直言有關行為無成本，問到當局會如何平衡評論間負起社會責任，處理滋擾，甚或誹謗的問題。政制及內地事務局回應表示，當局在保障言論自由同時會確個人私隱得到保障。鍾麗玲指當局除在收到投訴後作出調查後，同時會主動作出網上巡查，如發現欺凌、不當言論，涉及披露個人資料情況會作出跟進。