假籌碼真詐騙賭場120萬　五內地男女被捕包括集團主腦

澳門執法部門偵破1個犯罪集團，涉嫌用假籌碼套現真現金籌碼，拘捕5名內地男女包括集團女主腦。人員形容假籌碼仿真度高，集團分工明細；相信集團至少用了24個面值5萬港元假籌碼，成功套現108萬港元現金籌碼。涉案賭場聲稱至少損失120萬港元，仍在點算核查最終損失。人員稱，不排除有更多人涉案，仍在調查案件。

當值莊荷例行檢查賭枱珠盤的籌碼時揭發案件。執法部門前日(18日)接獲娛樂場舉報，賭枱上珠盤有24個面值5萬港元假籌碼，賭場保安隨即截獲案中數名嫌疑人。經調查，涉案集團女主腦專責招攬、指揮他人到賭場，監視他們「以假換真」，其餘嫌疑人則下注、套現或把風。人員其後截獲案中數名嫌疑人，其中1人身上搜出假籌碼套現的108萬港元現金籌碼。5人均否認詐騙賭場，聲稱不清楚是假籌碼，只是按指示到賭場套現，事成後每人可獲報酬1萬港元。

被捕的集團女主腦姓李，37歲，內地居民，報稱無業；其餘4人均為內地男子，均34歲及無業，分別姓陶、姓黃、姓范及姓楊。5人涉嫌觸犯犯罪集團、相當巨額詐騙，移送法辦。