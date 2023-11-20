動物善終園擴大版　人與動物和諧共存

香港屢爆虐待動物事件，又不時有野豬咬人、流浪牛被車撞等。東方傳媒集團繼2020年獻上「貓狗善終園」藍圖後，今再呈上擴大版「動物善終園」，建議野豬、流浪牛一併收容，分雌雄圈養，並發展為消閒景點，令人同動物得以和平共存。議員認同該藍圖，大讚也可以為培訓獸醫提供實際操作的經驗，敦促政府主動跟進動物的生養死葬。團體亦贊成政府要帶頭為流浪動物絕育，否則難以減少動物數量。東方甚至有一個大膽建議，港府應該設下某個時間點開始，禁止公開售賣寵物。若市民想養貓狗，必須符合特定條件，例如獨居長者老來無伴等，並審核家居環境、財政能力。長遠更可取締非法繁殖場，值得港府採納。且看港官會否又再不識寶。

本港今年內接連有多隻貓狗懷疑受虐，9歲約瑟爹利犬疑被人打爆頭骨不治、廣福邨多隻流浪貓被虐，被狂徒用麻繩於頸上綁上死結險勒斃等，單單案件掀起公憤。為保障本地動物生存權益，東方傳媒機構早於2020年已獻上「貓狗善終園藍圖」，建議政府可以提供土地，一條龍生養死葬照顧流浪貓狗，並將雄性雌性分開飼養，令毛孩停止繁殖，只要照做就能夠徹底解決流浪貓狗問題，亦間接向社會灌輸愛護動物，尊重生命的訊息。

有關建議曾一度獲立法會審議，惟政府拒絕採納，其片面理由是項目涉及大量的政府財政及土地資源，導致支持議員、社會各界倍感失望。即使港官不識寶，反應又慢九拍，但本集團並不會因此便放棄作出建言，今日就將「貓狗善終園藍圖」來一加強版，將原本主力收容流浪貓狗的善意擴大，惠及流浪牛、野豬等野生動物，只要採取同樣的雄雌分隔圈養方法，假以時日就能解決野豬為患、流浪牛過多等港官一直解決不來的亂象。東方同時另就取締非法動物繁殖場，提出大膽建議，港府應設下死線，禁止公開售賣寵物，除非市民符合特定條件，如獨居長者或老來喪偶，無依無靠，但必須通過相關審查，如家居環境、財政能力等。

議員劉國勳表態支持新、舊「貓狗善終園藍圖」，建議選址可考慮新界北部閒置土地。他認為，覓地興建善終園照顧動物，「不僅是流浪的貓狗，甚至是野牛、野豬，也是個好提議」，又指興建善終園的開支，所佔公帑比例其實少之又少，新界北部有不少閒置土地或荒地，甚至部分綠化地亦適合興建動物收容所。而現時本港獸醫收費昂貴，且人才短缺，若善終園配套設施可設立獸醫培訓中心，既可醫治收容的流浪動物，亦也為培訓獸醫提供實際操作經驗，認為是雙贏。

香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅認為，相比人道處理，本港應以更文明的方法，處理及安置野生、棄養動物，「政府要做一件事一定能做到的，這只不過是在推卸社會責任。政府不理，就將個波拋畀機構和獨立義工」。「或者政府可以批更多土地予NGO(非政府機構)做狗場貓舍。如果善終當然最好。」她認為，政府須帶頭為流浪動物絕育，長遠絕育工作須做好，再配合地方去照顧牠們，才能根治問題。