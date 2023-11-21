擬容許客戶停用無卡交易　滙豐以APP取代短訊認證網上交易

網上詐騙愈來愈猖獗，銀行亦提升保安措施應對。其中滙豐銀行表示，會在未來數個月容許客戶停用無卡交易或設定交易限額，並可透過流動理財應用程式，取代一次性短訊密碼認證網上交易，加強保障信用卡用戶防騙。

滙豐銀行表示，本港今年上半年詐騙相關罪案數目按年升超過50%，當中逾75%是網絡詐騙，損失金額達26.9億港元；又透露其香港客戶今年首9個月舉報的詐騙案件中，與購物相關的佔45%，投資相關的佔21%。滙豐香港續稱，今年在防詐騙科技的投資較去年大增70%，會透過多個措施加強保障信用卡用戶，包括讓客戶停用無卡交易或設定交易限額，並透過流動理財應用程式，代替以短訊提供一次性密碼作網上交易認證。

另外，滙豐將於今日(21日)至12月11日在啟德商場AIRSIDE舉辦全港首個由銀行策展的防詐騙藝術展「呃Fair」，展出逾20件實體和互動藝術品，藝術品的靈感源於公眾誤墮騙局的經歷，透過二次創作凸顯騙徒常用的手法，期望藉以提升公眾防騙意識。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，網絡詐騙日益嚴重，必須透過客戶教育和有效保障，才能獲得客戶信賴及應對罪案。