香港學者計劃招募本地導師　全職副教授或以上職銜可申請

「香江學者計劃」資助內地優秀博士赴香港跟隨導師開展科研工作，每屆為期2年。即日至今年12月20日，該計劃香港導師正接受申請，歡迎任職於香港各大學院校、全職副教授或以上，並有現成研究項目及經費者報名。

2011年起，香港學者協會與國家人力資源和社會保障部全國博士後管理委員會辦公室合作舉辦「香江學者計劃」，10年期間促成香港八大院校培養超過700位博士後人才，累計有500多位香港教授出任導師。該計劃既為香港輸送高水準科研人員，亦為內地青年學者提供開拓視野、廣泛交流的深造機會，促進了兩地不同科研領域的優勢互補。

2021年12月8日，主辦機構雙方簽訂第四期「香江學者計劃」合作協議，開啟了2022至2024年的新運作。根據新協議的內容，雙方仍共同支持獲選學者的在港工資，雙方各負擔一半，內地政府資助每月1.5萬元人民幣，「香江學者」的香港導師負責一半薪酬，則從每月1.5萬港元改為1.5萬元人民幣，折合為每月1.83萬港元。