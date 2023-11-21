TSA評估結果令人憂慮　學者團體籲關注基層學童

新冠疫情期間暫停的全港系統性評估（TSA）時隔3年後復辦，教育局昨日公布最新結果，顯示參與的小三、小六及中三學生，在中、英、數3項主科的達標率全部下跌。中大教育數據研究中心教授侯傑泰今日（21日）在電台節目表示，有關結果與全世界的情況差不多，香港學生表現的跌幅不算很大，其中小六生表現的跌幅較大，他相信在疫情下，小六生即將畢業，老師未必會在網課上不斷提點他們準備考試，因此影響學習表現。至於小三學生，大部分仍有家長協助溫習，中三學生則相對自律。

他在電台節目表示，評估有如每年進行身體檢查，不應因此而有壓力，但老師及家長都要留意情況，最重要找到恰當的練習方法。他又說疫情後，學生恢復回校上課，會有很多練習，追回進度並不困難，因此不用太擔心。

資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目表示，小學生一般依賴老師面授課及課後支援，在疫情期間要上網課，支援不足，可以想像基層學生，如家居環境狹窄，或一家有三人在家中上網課，面對一定困難。其中對學生的語文能力影響較大，特別是英語，如家長的支援不足，單靠學生自學，影響表現是必然。他認為復常後，需要給學生時間去調適。