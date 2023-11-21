亞洲航運會議今開鑼　港府料機場運量今年底恢復疫前8成

香港機場的運量可望在今年底恢復至疫情前的八成，並相信明年初將全面恢復。

一連兩日的亞洲物流航運及空運會議今日(21日)起舉行，港府財金官員出席時表示，香港機場的運量可望在今年底恢復至新冠疫情前的8成，並相信明年初將全面恢復。

該官員又提到，上周前往美國三藩市出席亞太經合組織(APEC)會議，指出目前全球的經濟前景具挑戰性，鑑於地緣政治和經濟外部環境複雜且快速變化，加上過去3年受疫情影響，大部分經濟體出現赤字，政府債務水平亦較高，財政空間所餘有限，令經濟金融體系韌性變得脆弱，預料高利率會維持較長時間，而全球經濟在明年增長會比今年緩慢，下行風險亦會較高。

他又指，地緣政治局勢緊張，在地緣經濟碎片化，包括企業回流、友岸外包甚至在岸外包趨勢下，在傳統歐美市場以外，香港需要開拓多元化市場。東盟、中東和一帶一路沿線國家會有更多商業機會，區內物流、海事和航空服務需求亦會隨之增加，而內地和其他區內經濟體的貿易數據，正正反映這趨勢。香港會繼續致力發揮「超級聯繫人」的作用，提供物流、海事、航空、金融和風險管理等高增值服務，並支持自由貿易和多邊貿易發展。