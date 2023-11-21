毒APP索取權限誇張　黑客可遙控手機　專家籲安裝防毒軟件

近日有社交網刊登廣告懷疑非法出售狗肉，經執法人員追查後揭發為騙案，指騙徒早已利用相同手法，於社交平台推廣各種服務或商品，引誘有興趣的人士下載「毒App」，從而入侵對方手機，盜取銀行存款。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容騙徒手法猖狂，強調市民手機要安裝防毒軟件。

方指，曾嘗試下載騙徒提供的軟件，下載時已觸發手機內的防毒軟件警示。他指出，普遍應用程式一般只會要求取得鏡頭或通訊錄權限，但今次事件的有關軟件，竟要求取得手機用戶的所有權限，譬如登入用戶名及密碼都會被洩漏，他形容索取的權限十分誇張，若事主繼續安裝，會令黑客可透過木馬程式遙控事主手機，開啟銀行應用程式，透過網上銀行將錢轉帳至騙徒自己的戶口；指雖以往都曾有發生類似事件，惟形容是次事件較猖狂，Android本身是一個較開放式的系統，可容許用戶下載非官方程式商店的軟件，所以勸喻市民最少要安裝防毒軟件。

方又表示，是次事件即使移除惡意軟件，亦不能徹底刪走木馬程式，提醒市民如懷疑已下載有毒軟件，甚至要將手機重設原廠設定，因此指任何應用程序均應經官方商店下載，以策安全。