中大研究發現葡萄膜炎發病機制　部分藥可抑制　或成眼疾新療法

朱偉傑（左2）指適用於新治療的一系列藥物，均正應用於醫治其他炎症。(阮子鏗攝)

自身免疫性葡萄膜炎是一種由眼球內組織發炎引致的眼疾，嚴重可導致患者永久失明，惟目前並未有較為有效的根治方法。中大醫學院今日（21日）公布，其研究團隊成功發現葡萄膜炎的發病機制，以及發現部分現有註冊藥物可抑制葡萄膜炎，日後有望成為新治療方法。

葡萄膜炎成因可分為感染性及非感染性，後者大多數並未有確定病因，長期可演變成自身免疫疾病，常見症狀包括紅眼、疼痛及視力模糊，目前以類固醇為標準治療方式，但對部分患者並不奏效，長期服用下更會引致併發症，加上二線治療包括生物製劑等，亦無法保證療效，故團隊正迫切需要尋求新的有效治療選擇。

研究團隊利用實驗小鼠模型，模擬自身免疫性葡萄膜炎的患者，發現生物路徑GHRH，可以誘致病細胞Th17分化過程出現失調，從而激發炎症細胞因子產生，最後演變成葡萄膜炎。

團隊續發現，通過利用GHRH抑制劑抑制該路徑的訊息傳遞，可減少Th17細胞數量，從而抑制自身免疫性葡萄膜炎，但由於有機會抑制患者正常生長及發育，故在臨床應用上存在困難。不過團隊已另鎖定一條名為JAK-STAT3的下游信號通路，發現有已批藥物可抑制該通路，有助進一步開放新治療。

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授朱偉傑表示，發現適用於新治療的一系列藥物，均正應用於醫治其他炎症，譬如銀屑病、類風濕關節炎等。他指，患者服用後的副作用，包括會出現免疫系統抑制或血液形固，對心臟有些少影響。他預計，中大最快1至2年內開展先導計劃，找約數十個病人率先應用新治療，測試成效，長遠希望可以在未來10年推出醫治病人。