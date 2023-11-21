阻街等次階段修例今起公眾諮詢　為期2個月

為提升環境衞生及市容，港府繼上月22日起提高公眾地方亂拋垃圾、隨地吐痰、店舖阻街等定額罰款金額，環境及生態局表示，第二階段環境衞生相關法例修訂建議今日(21日)起將展開公眾諮詢，為期共2個月。

當局建議修改《公眾衞生及市政條例》及其他相關法例，配合額外的行政措施，以提高執法效率和阻嚇力，長遠改善多項「老、大、難」環境衞生、公共衞生妨擾及街道管理問題，包括店舖阻街；樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等公共衞生妨擾問題；蟲鼠孳生；雜物霸佔後巷等公眾地方以致妨礙垃圾清掃；及非法展示或張貼招貼或海報。

政府初步修例建議，將賦權食物環境衞生署可在毋須執法部門的協助下，移除阻街店舖的阻礙物品，以提升食環署獨立處理能力；延長政府人員可進入處所調查妨擾事故的時段，如滲水問題等，並將不遵從政府人員發出的「擬進入處所通知書」訂為違法行為；賦權食環署於受蟲鼠侵擾的地方，設置器材以監測蟲鼠孳生的情況，並將干擾有關器材訂為違法行為。最後當局建議，提高妨礙垃圾清掃、非法展示招貼或海報、不遵從「妨擾事故通知」及「妨擾事故命令」的罰則等。政府今年7月已就相關建議，諮詢立法會食物安全及環境衞生事務委員會。