青年攜刀闖餐廳斬傷老闆娘　官押後至下周二判刑

一名無業青年於去年8月，在闖進慈雲山一間餐廳後，突然用刀斬傷老闆娘，他最終被在場食客制服，其背包內亦被發現藏有另一把刀。被告早前於區院承認有意圖傷人及管有攻擊性武器罪，原定今日(21日)判刑。但法官王詩麗表示，需時考慮相關案例及報告，故決定押後至下周二(28日)宣判。

現時20歲的被告馮志達，被控於2022年8月24日，在香港九龍慈雲山嘉華大廈地下A&C號舖八道餐廳，意圖使曾姓女事主身體受嚴重傷害而非法及惡意她，及於同日管有攻擊性武器，即一把生果刀，意圖將其作非法用途使用。辯方求情時曾指被告患有精神病，會幻想自己是國家主席，認為涉案店舖為「黃店」，且受美國控制才襲擊老闆娘。被告的精神科報告建議判處無限期醫院令，但辯方指本案並非嚴重至要判處此刑期，事主沒有嚴重受傷，認為適合判處監禁及讓被告接受精神治療。

案情指，事主為八道餐廳老闆娘，並不認識被告。當日上午被告走進餐廳並由事主招呼他，但他沒有說話。被告經詢問下得知餐廳正營業，其後突然拿出刀斬向事主頭部兩下。事主跑離被告，他衝向事主續施襲，事主用右手擋格，被告則再刺傷她右肩。被告最終被制服並丟下刀，執法人員其後到場拘捕被告。警誡下他承認「因為我唔中意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」。人員在被告背包內發現另一把刀。被告稱因一時衝動犯案，又指涉案餐廳是「黃店」因政治立場不同，加上16歲起發現自己性無能，故決定購買兩刀施襲。事主被送院後證實頭部及右頸等有裂傷，但於同日出院。

案件編號：DCCC 2052/2022