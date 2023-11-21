床蝨襲韓大削報團人數　港旅行社承諾見蝨退團費

南韓近月爆發床蝨危機，令打算聖誕期間遊韓的人大減。有旅行社出招，凡參與其南韓旅行團的人於途中發現床蝨，首名旅客可獲全數退團費。負責人指出，退團費承諾並非想鼓勵人到南韓尋蝨，反而期望能令旅客重拾遊韓的信心，又稱酒店、旅遊巴等已做足清潔，至今發現床蝨，「好有信心唔使退團費！」

床蝨最近由歐美大舉侵韓，令熱愛到南韓旅遊的港人不敢出發，紛紛退團及改目的地。永安旅遊副總經理馬世文今日(21日)向東網表示，縱使下月便是聖誕旅遊旺季，但最近兩周受蝨患恐慌的打擊，報團到南韓旅遊的客人「少了很多」，眾多查詢的人均對當地衞生情況大感憂慮。因此，該旅行社宣布，凡今年12月1日至明年2月29日出發南韓旅行團，首位旅客在當地住宿酒店、旅遊巴及用膳餐廳發現活床蝨，並即時告知工作人員核實，返港後可退回團費。

馬世文指出，當地合作的酒店、旅遊巴等均注重衞生，做足消毒及防蟲措施，又指南韓蝨患較多爆發於廉價酒店、時鐘酒店及民宿等，當地多間大型酒店均未見到蝨蹤，認為只要確保酒店及旅遊巴衞生，帶蝨回港的風險極低。

馬世文強調，自暑假起所有出發的南韓團均沒有接獲任何床蝨報告，提出退團費的承諾不是鼓勵人到南韓尋蝨，而是希望能重拾旅客到訪南韓的信心，令客人「玩得開心，住得安心，食得放心」，又指不擔心退團承諾會令旅行社造成損失，「好有信心唔使退團費！」他又提醒，旅客可選用光滑面的行李篋，善用酒店高溫措施清潔篋身及車輪，防止帶蝨回家。