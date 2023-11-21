65%未生婦女無意造人　90%媽媽不欲再生　80%指2萬獎金欠吸引

香港生育率持續偏低，政府上月推出多項措施，包括一筆過放發2萬港元「新生嬰兒鼓勵金」及新生家庭優先上樓等，希望催谷生育。惟有婦女團體今日(21日)公布調查指，本港有逾20%的45歲或以下女性目前仍未生育，當中更有65%目前無生育打算；對於2萬港元新生嬰兒獎勵金，有近80%受訪者認為欠缺吸引力。團體期望，政府能從經濟、教育及社會服務等多方面入手，提供不同支援以鼓勵生育。

九龍婦女聯會今月初訪問734名女士，當中62.9%為45歲或以下。結果顯示，在逾70%已生育的受訪者當中，只有約10%打算繼續生育；至於逾20%未生育的受訪者中，僅35%有生育計劃。受訪者綜合認為，最影響考慮生育的要素，依次是經濟、住房和孩子教育問題。逾半受訪者則認同，政府向每名初生嬰父母發放2萬港元獎勵金，具有紓緩作用。但近80%受訪者認為該獎勵金對鼓勵生育欠缺吸引力。

團體建議政府推出鼓勵生育措施，例如經濟支援上，可試行向0至12歲兒童派發「兒童醫療券」及「兒童營養金」；增加僱用陪月員津貼，津貼每位新生媽媽一半費用以紓緩產後的經濟壓力及情緒壓力；按子女數目採用遞增式免稅，一孩家庭免稅額13萬港元，二孩家庭可免稅19萬港元，三孩可免稅25萬港元。

教育方面，團體認為政府應改善教育制度，讓課程內容更多元化，增加學生出路；亦建議政府建立一個支持家庭的社會文化，加強家庭教育，加強傳宗接代觀念的教育。另外，當局應增加「社區保母」服務，除了開放更多營辦機構名單，亦應提供糸統性培訓給「社區保母」，增設「育兒照顧者證書」及配合資歷架構認可資格；同時增加大量社區育兒支援服務。