廣東提出推動粵港澳居民　統一身份認證

廣東省人民政府辦公廳周二（21日）印發《「數字灣區」建設三年行動方案的通知》，提出推動粵港澳三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業及居民高頻事項「跨境通辦」。

該通知的任務之一為推動政府服務銜接融合，實現灣區居民「生活通」。當中包括協調國家相關單位，推動港澳居民來往內地通行證等港澳居民高頻事項全流程電子化辦理；推動粵港澳三地互設政務服務「跨國通辦」專窗；優化「粵省心」12,345便民專線服務；深化「灣區社保通」，在橫琴、前海、南沙、河套探索推進粵港澳社保服務深度融合。

通知亦提出，推動廣東政務服務網、「粵系列」行動政務服務平台與香港「智方便」、澳門「一戶通」等政府服務平台對接互認；拓展跨國電子錢包、數碼貨幣、行動支付等應用在大灣區互認互通；加速推動港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在大灣區交通、住宿、求職等業務辦理方面享有與內地居民身份證同等便利。此外，加速粵港澳三地養老領域數碼化合作，開展大灣區智慧養老試點，鼓勵整合利用三地康養資源和先進模式提供精細服務。