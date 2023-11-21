有議員指有內地網絡平台涉抹黑香港　促與內地商討刪帖屏閉

現時港府共設立14個海外經濟貿易辦事處，以加強與當地政商界的關係和聯繫。有議員指近日內地網上平台有言論抹黑香港，問到經貿辦有否和網絡平台溝通，「該刪帖嘅就刪帖，該屏閉就屏閉」，不能任由他們「抹黑」，又有議員貿疑部分經貿辦官員不懂得推廣文化，要求提供培訓課程，以加強駐外辦官員能力。

議員吳永嘉表示，近日有內地網上平台形容香港與兵馬俑相若，將成「國際金融中心遺址」，問到辦事處面對來自內地網民「不公平、對香港的抹黑」有否和有關網絡平台溝通，「該刪帖嘅就刪帖，該屏閉就屏閉，無理由放之任之」，「任由佢哋抹黑香港獨立地位同國家所作出過嘅貢獻」，駐京辦主任鄭偉源指，有留意有關評論。

議員譚岳衡指港府為香港駐海外經濟貿易辦事處及駐內地辦事處訂立積效指標，以見面次數等作為評核標準。譚認為見面次數每一次的「含金量」都不同，舉例見一個企業家和一個員工是不一樣，籠統用次數衡量工作不太全面，建議指標可以加入有多少個企業為相關辦事處引入，以便衡量工作成效。丘應樺回應指標只是衡量活動次數，承諾會考慮譚的意見。

議員馬逢國認為目前有部分經貿辦官員不懂得推廣文化，估計與「每個人本身嘅修養有關」，問到政府能否提供培訓課程，以加強駐外辦官員能力。丘應樺重申每一個經貿辦都會服務每一個政策局，而政府有資助當地員工學習不同語言。