引進辦擬開設3職位　年薪合共逾1200萬元

政府建議在引進重點企業辦公室開設3個職位，為引進重點企業的工作提供高層策略指導，而開支為約1200萬元。有議員憂慮投資建議非一般公務員可以勝任，促請當局選擇有投資經驗的人士出任。政府承認有投資經驗有助工作，但重申招聘條件不限於此，又表示將在明年上半年前作公開招聘。

政府建議在引進辦的以下建議開設3個職位，分別為為引進辦主任、引進辦副主任，以及引進辦執行總裁，而每年薪金和員工附帶福利開支分別約為493萬元、386萬元以及328萬元。政府重申曾考慮其他安排，包括建議的三個首長級職位是否可經由財政司司長辦公室內部調配，但認為目前財政司司長辦公室的編制並未有首長級薪級第6點職級的官員，而該辦公室現任的其他公務員或非公務員人員的職責已相當繁重，因此無法在不影響辦公室的正常運作和目前工作的前提下承擔額外的職責。

議員洪雯指，現時政府輔權引進辦向香港投資管理有限公司推介投資項目。洪憂慮有關投資建議非一般公務員可以勝任，建議選擇有投資經驗的人士出任。財政司副司長黃偉綸回應指，政府現時有專業人士評估投資價值，但今次之所以設非公務員職位，是因為當局認為有投資經驗有助工作，但強調要求不會局限於投資經驗，溝通能力同樣重要。

議員梁子穎估計引進辦已有合適人選，黃偉綸重申當局未有合適人選，會在明年上半年前作公開招聘，但相信不會太難聘請，現時有關職位將由投資推廣署署長兼任，重申引進辦工作會日漸增加。