易服男闖佛教大雄中學遭撞破　駕車逃逸被捕　住所檢女生校服

位於牛池灣的德望學校，上月16日遭易服男潛入偷拍，事隔一個月，又有學校發生同類事件。據了解，今次受害的學校是長沙灣佛教大雄中學，昨日(20日)中午約12時半，一名少女身形的男子，懷疑戴上眼鏡和口罩，以及穿着該校初中夏季校裙闖入校園，他潛入校內約2分鐘，立刻被教師撞破，隨即落荒而逃。

校方在事後報案處理，並徹底檢查校內洗手間、更衣室、課室等地方，以及加派教職員在校內巡邏，同時就事件發信通知家長。執法部門經情報分析及深入調查後，同日傍晚以涉嫌「遊蕩」拘捕一名30多歲姓廖男子，並在其住所搜出多套不同學校的女生校服，將於今晚(21日)稍後召開記者會交代事件。

據了解，事發時正值學校午膳時間，大批學生步出校園之際，疑人卻穿過人潮，從正門走入學校。在場教師見狀覺得可疑，於是截停對方詢問去向，疑人曾聲稱「我想上課室」，但被追問是前往哪一個教室時，只能支吾以對。有人見無法蒙混過關，未幾拔足奔逃，雖然教師嘗試追趕，奈何疑人速度太快，旋即失去蹤影。

校方翻查閉路電視影片，得悉疑人是在中午12時33分進入學校，至12時35分行迹敗露。校長及教師認真研究片段，確認涉事人士並非該校學生，決定致電報案。執法人員接報到校調查，透過校內「天眼」及停泊車輛的車Cam片段，得悉疑人在蘇屋邨停車場駕駛私家車離開，最後循線將他拘捕。