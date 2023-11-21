南韓終於禁狗肉　香港內地仍須移風易俗

本港有騙徒利用社交平台公然賣狗肉，實則借賣香肉為名，誘使顧客下載虛假手機應用程式騙財。《東呼即應》記者佯裝買家調查，遭騙徒誘騙下載有毒程式，對方的行騙手法曝光後才收手。騙徒9月至今共騙逾136萬港元，證明好此道者大有人在。有市民鬧爆騙徒無良，促政府嚴加監管；亦有動物機構指，視貓狗為食物是文明倒退。

近日有人在社交平台開設專頁，公然聲稱售賣「新鮮美味的香肉」，標榜「口感豐富」，後來發現原來有人懷疑藉出售「香肉」為名，要求顧客轉帳繳付訂金或傳送連結誘使顧客，下載懷疑虛假手機應用程式，達到騙財目的。

今次騙徒利用社交平台，公然賣狗肉引起全城關注，各界一致鬧爆，不少人向漁護署舉報，最終迫使對方做事，指會聯絡執法部門一起跟進。《東呼即應》記者亦第一時間私訊涉事網店賣家，嘗試約對方出來交收，對方亦積極配合約交貨時間及地點；即使漁護署公布案件後，騙徒仍不理風險，繼續與記者聯絡，直到執法部門公開他們的行騙手法，網店才「收手」不再回應。不過，有關社交平台專頁仍然存在，而且騙徒即使WhatsApp被封鎖，亦很快就轉用另一個號碼繼續聯絡，似乎網上有不少漏洞，助長該群騙徒行騙。

香港立法禁止吃貓狗肉已超過70年，惟至今仍有零星懷疑違法個案。市民蘇小姐認為食狗肉非常殘忍，但最近情況似乎變多。市民陳小姐直斥，有人打着賣貓狗肉旗號來騙財更加無良。

現時政府對於食貓狗肉，最高刑期是判囚6個月。市民許先生認為，現時懲罰力度不足，刑期至少都要5年，對於不人道、不文明的事情，政府要加強監管。市民阮小姐亦認同政府監管不足，直言政府所謂禁食貓狗肉的執法完全不足，認為需要加強罰則，監禁刑期亦要加長，以制止有人再次殘忍地對待動物。

號稱國際文明都會的香港，將毛孩當斂財工具、甚至食物的野蠻行徑，居然還大有市場，到底是教育出了問題，還是當局調查不力、執法不嚴？非牟利獸醫服務協會高級幹事吳蔚美直言，公眾教育固然重要，但主要是法律阻嚇力不足，令人認為有空間可以鋌而走險。早半年前的油麻地事件中，有人售賣貓狗肉，被檢控後亦只是被判處監禁10個星期。

吳蔚美認為，從愛護動物的角度來說，今次的事件非常冷血。在現今社會，貓狗已成為人類的家人朋友，竟然有人公然視牠們為食物，根本就是文明倒退。她續指，不論事件是真是假，希望市民保持警覺，以免一些無辜生命受害。

保障動物福祉已成為全球主流價值觀，惟有部分國家同地區，仍殘留食用狗肉的「文化」。以南韓為例，當地政府直到日前，才決定盡快推動禁食狗肉法例，目標是由2027年起，全面禁止國內飼養、屠宰、流通及銷售食用狗肉。內地方面，至今只有珠海和深圳兩個城市，立法禁止食用貓狗肉；至於惡名昭彰的廣西玉林「狗肉節」，更是「 你有你罵、它有它繼續搞」，至今仍然屹立不倒。即使疫情期間，內地當局三令五申禁止食用野生動物，但相關情況仍然禁之不絕。

為何內地食貓狗以至野味的「文化」如此頑固？議員陳勇表示，內地的大城市已逐步先行先試，禁止食用貓狗，但偏遠的地方或留有以往的傳統，加上經濟實力也不夠，貓狗肉就變得物以罕為貴，可能有一定的市場。他希望推動全國都能逐步完善禁止食用貓狗和其他野味，至於預防輸入或走私到香港，有法律的制裁。提及香港懷疑狗肉店，議員管浩鳴認為，問題在於這些肉不是由正確、合法的途徑而來，加上處理過程各樣都不安全。他續指，以往野味也有很多問題，例如有寄生蟲、有病菌等，認為政府有需要教育市民，例如在香港現有的條例下，哪些東西能吃、哪些不能吃等。