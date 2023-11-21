跨部門東九龍反黑工　29人被捕

東九區執法部門聯同入境事務處及勞工處人員，今日(21日)進行代號「權能者」及「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點。

行動中，人員拘捕2男2女(33至51歲)，懷疑他們為聘請非法勞工的僱主，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」。另外，8男6女內地人，3名印尼籍男子，3名泰國、1名孟加拉及4名印尼籍女子，年齡介乎22至63歲，分別涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「逾期居留」及「被通緝人士」等被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

執法部門強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罰款50萬港元及監禁10年。