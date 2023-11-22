北都擬建濕地公園5改4　三寶樹保育面積縮35%

港府於2021年發表的《北部都會區發展策略》提出興建5個濕地保育公園，惟漁農自然護理署最新發表的濕地保育公園系統研究文件顯示，保育公園數量將減少1個至4個。當中三寶樹濕地保育公園面積，更由策略建議的520公頃縮少35%至338公頃，並將於2026/27年開始建設，預計2039年內全面落成。當局未有透露其餘3個濕地保育公園的發展詳情及時間表。

政府就建立濕地保育公園系統研究展開第2部分公眾參與活動，並進一步公布研究的建議。漁農自然護理署表示，於去年8月委託顧問就建立濕地保育公園系統進行策略可行性研究，檢視擬議濕地保育公園系統的範圍在生態價值、土地用途／規劃、水產養殖活動，以及生態教育／康樂設施等方面的情況，並就建立濕地保育公園系統的方案，包括各個擬議公園的位置／範圍、功能、定位和管理模式等提出建議。

公眾諮詢網站上載的漁護署的簡報顯示，經過總結早前公眾參與活動後，建議興建4個濕地保育公園，包括南生圍濕地保育公園、三寶樹濕地保育公園、蠔殼圍濕地保育公園、香港濕地公園擴展部分，2021年策略建議成立的沙嶺／南坑自然生態公園則只會有部分納入蠔殼圍濕地保育公園。

文件提到，濕地保育公園系統規模巨大，建議首先興建三寶樹濕地保育公園，擬建範圍毗連米埔自然護理區，亦鄰近落馬洲，面積只有約338公頃，較2021年策略建議的520公頃，大削35%，新田濕地等未有納入公園範圍。顧問建議，公園以生物多樣性及水產養殖和諧共存為定位，設立的生態友善魚塘；加入不同的生態元素來強化魚塘的物種數量與多樣性；改善淡水濕地生境以提供多元微生境予野生動物，以及發展現代化高產能水產養殖技術，其中建議於新田科技城設立漁業研究中心。當局又期望該保育公園可緩解新田科技城所導致的生態及漁業影響，

文件又指出，政府將以是次可行性研究結果為基礎，明年開展三寶樹濕地保育公園下階段的詳細研究，初步建議會分期建設，由公園北部的魚塘和濕地開始，以盡早保育主要的飛鳥廊道，預計最快可於2026/27年開展有關的建設工程，並爭取在2031年完成第一期的工程，預計2039年或之前落成整個公園。

至於其餘3個保育公園，文件只透露其定位，當中南生圍濕地保育公園擬發展生態旅遊；蠔殼圍濕地保育公園發展鄉郊體驗；香港濕地公園擴展部分則發展供生態教育，未有透露發展詳情及時間表。文件又透露當局考慮3種管理模式，包括公私營界別合作、政府部門直接管理，或與非政府組織、當地社區及漁農團體合作。其中，公私營合作未曾在港推行，初步建議私人土地業權人可就其擁有的土地的用途，向政府提出保育管理建議。當局會考慮建議是否與與濕地保育公園系統的各功能相符。

漁護署表示，第2部分公眾參與活動為期兩個月，至明年1月20日，顧問將與相關持份者進行簡介會及會議，聽取意見。市民亦可專屬網站參閱有關研究的初步建議，並透過電郵提交意見。顧問將參考今年年初舉行的第1部分公眾參與活動，以及是次第2部分公眾參與活動期間收集到的意見，預計於明年上半年完成可行性研究，並向政府提交最終建議。