助私人地方滅蟲鼠 政府研追討費用

鼠患嚴峻，環境及生態局昨提出第二階段的環境衞生相關條例修訂建議，建議食環署可於私人處所滅蟲滅鼠後追討相關費用，避免私人處所業主等不主動滅蟲，等待政府的「免費服務」。又建議授權食環署於私人地方設置器材監測蟲鼠滋生，以及可直接要求物業管理公司處理大廈公用部分的蟲鼠滋生問題，亦打算增加未有遵守要求滅鼠時最高罰則至罰款2.5萬元及每日罰450元。

環境及生態局指，現時食環署會向有關業主發出「消除蟲鼠通知」，要求他們在限期內消除蟲鼠，未獲遵從可被檢控；而蟲鼠滋生情況嚴重時，食環署可主動在該處所滅蟲鼠。

但現時該署未獲授權滅蟲鼠後追討相關開支，令私人處所業主視滅蟲鼠服務為政府免費服務，缺乏動力自行清理，故會修例追討。

另外，現時法例僅允許該署在後巷、公園等地方設置監測蟲鼠滋生的儀器，該局建議授權食環署在受蟲鼠侵擾的私人處所（例如商場、樓宇的天井等）設置儀器，亦建議訂明干擾有關器材或儀器屬於違法行為可被罰款。政府強調，如私人地方沒有任何蟲鼠滋生的潛在風險，食環署不會在該些私人地方設置監測儀器。