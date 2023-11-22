取消罷工行動　當局下月與的士代表開會　業界促打擊白牌車

的士業界原定今日(22日)罷工3小時，但因沒申請不反對通知書，大埔林村許願廣場拒絕租出場地，因此取消罷工行動。業界代表今日在電台節目表示，當局將於12月聯同執法人員再與業界開會，網約「白牌車」困擾的士業界多年，強調若無實際執法行動，只靠修例加強罰則，不能改善現時情況；亦曾向政府提出很多建議以提升市民對的士的信心，惟認為政府沒提供協助。有議員指，打擊「白牌車」及「黑的」的法例修訂料在今年內通過。

的士小巴商總會理事長周國強指，昨日(21日)與運輸及物流局和運輸署會面後，到下午局方再致電他，釋出善意，表示會全面審視網約「白牌車」問題，並承諾加強執法，以及計劃再與業界會面，加上沒有罷工場地，考慮到持續行動的影響，最終決定暫停。周重申，「白牌車」搶走了客人及司機，亦很少年輕人入行；曾向政府建議在的士內安裝攝錄及導航設備，減少乘客因司機態度或投訴兜路的爭拗，但感受不到政府有提供協助。他認為，當的士提升服務質素，乘客便會選乘的士。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在另一電台節目稱，昨日與當局開會後，業界認為政府只是拖延，因此決定如期罷工，之後當局再表明會在12月聯同執法人員再與業界開會，重新檢視條例，並會採取行動打擊「白牌車」。黃指，罷工對市民、的士車主及司機三方都並非好事，業界不希望以罷工表達不滿。對於林村以未有不反對通知書為由，拒絕借場，黃指司機只是將車停泊在停車場，不需要申請不反對通知書。

立會交通事務委員會主席陳恒鑌指，打擊「白牌車」及「黑的」的法例修訂完成審議，正排期進行三讀；修例後，如發現非法取酬載客，有機會被扣車半年以上及入獄一年；打擊「黑的」方面，的士將會設記分制，如司機兜路、拒載或濫收車資等，將被扣分，累積到一定分數會被停牌。陳相信修例後可以打擊「黑的」慣犯。對於白牌車近年活躍情況，他強調白牌車是非法行爲，同時認爲的士業界需要與時並進，改善服務質素。