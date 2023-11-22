適齡學童料跌34%　三幼園停辦　指政府補助不敵租金高昂

本港適齡學生人口結構性持續下跌，影響幼稚園收生。創校73年，設有兩家校舍的聖保羅堂幼稚園下年起合併，校方指北角分校停辦原因包括租金高昂、政府補貼不足及學生人數減少等因素。而教育局最新數字顯示，共有3間幼稚園在今學年結束時停辦，同時兩間新幼稚園註冊，以及有5間幼稚園正申請學校註冊。

根據教育局最新數據，局方推算居港的3歲學齡人口未來連續3年下跌，由今年44,000人，下跌約34%至2026年的29,900人。對於有幼稚園表明因不敵租金高昂，被問會否增加幼稚園租金資助，教育局指自推出幼稚園教育計劃以來，政府為參加計劃及租校舍(包括房委會屋邨和私人處所)的幼稚園提供不同程度的租金資助，以減輕學校租金財政負擔。

搬遷津貼方面，教育局已將該項津貼倍增至每校300萬港元，下學年起恒常化提供，以進一步鼓勵人口老化區的幼稚園搬到新發展區、租私人校舍的幼稚園搬到租金較低的校舍或政府擁有的校舍，以改善幼稚園的學與教環境。同時，局方指因應學生人口下跌，幼稚園數目或調整，重申鼓勵營辦多間幼稚園的辦團考慮整合。

至於公布合併的聖保羅堂幼稚園，其北角分校日前在校網宣布合併方案，指明年9月1日起與中環分校合併，原因包括租金高昂，指政府補貼遠不足夠，又稱受疫情及移民潮等因素影響，令學生人數減少。校方指兩校合併後續會參加幼稚園教育計劃，又表示中環校有足夠學額供所有現讀北角校的K1(幼兒班)及K2(低班)學生入讀，包括已報名下學年(2024/25)入讀的合資格新生，校方亦會向轉讀的學生和家長提供適切協助。北角分校已成立關注小組，向有需要的師生和家長提供個別支援及輔導。