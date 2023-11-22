房協「朗然」市值62折出售下周四起申請　最平單位308呎255.5萬

相隔6年香港房屋協會再度推出資助出售房屋項目「朗然」(Hemma Amber)。房協今日(16日)公布「朗然」價單，折扣為市值62折，售價介乎於255.5萬至645.6萬港元，尺價介乎8,212至9,812港元，共提供422伙一房至三房單位。綠白表申請者比例為40:60，申請資格入息限額等與居屋相同。「朗然」申請日期由下周四(30日)至12月13日，申請費用為270港元，預計明年2月會公布抽籤結果，並於明年第二季開始揀樓。

「朗然」以中小型單位為主，實用面積由303平方呎至658平方呎。一房戶型的入場盤為2B座1樓K單位，308呎，入場價只需255.5萬港元，呎價8,295港元；而三房入場盤為2A座1樓E單位，640呎，入場價為551.9萬港元，呎價為8,623港元。房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，安達臣發展區內交通完善，現已有逾20條巴士和小巴線路，明年亦會再增加4條巴士線路，對上位置也會有交通總匯站；政府亦正計劃加入綠色集體運輸系統，區內也有足夠綠化空間、學校、生活購物配套等。

定價方面，柯表示定價與居屋尚有差距，但他認為交樓標準不同，「朗然」交樓時已有裝修，又有會所提供，加上朗然位置屬市區半山，配套設施與居屋有分別，故會參考市值。他又稱，定價是市值加折扣率，參考房委會，房協未來數年的財政一向健康，相信定價不會影響財政。按揭保證年期方面，柯表示現行政策一直行之有效，故不打算改變。景觀方面，由於此位置屬新發展區，政府會著重規劃，樓與樓之間不會太近，尚有一段距離，樓宇前方可看到園林，也會有山景，部分或有少少樓景，但不會令人感到逼夾。

繼「朗然」後，現時仍有5個資助出售房屋項目籌劃中，需因應各項因素，例如政策因素、工程進度等，下一個項目相信最快也會等到明年年底。柯又稱，資助出售房屋的用家對象明顯，非與私樓對象一樣，相信只要用家「畀得起，仲係好多人想買樓」；他又舉例指今年居屋有18萬人申請，仍是非常龐大數目，而「朗然」只有422伙，推出時間也合適，故有信心會多人搶購。