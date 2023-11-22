斥批出啟德靚地沒要求發展商建休憩處　議員促政府改思維減開支

為配合啟德區發展，立法會工務小組今日（22日）通過價值約3億港元在啟德河及啟德車站廣場附近闢設休憩用地的項目。會上有議員質疑政府批出啟德這類優質地段，為何不在批地時要求發展商興建休憩用地，促政府改變思維以減少開支，又直言對共融通道的車速監察系統「唔係好有信心」。政府回應重申公園項目龐大，發展商和當局亦有分別興建不同設施。

項目將提供主題園景區、多用途區和休憩區、連接毗鄰啟德車站廣場和房屋發展項目的行人通道、行人及騎單車人士使用的共融通道等。議員吳秋北質疑政府批出啟德這類優質地段，為何不要求發展商興建公共設施，認為該區有更多設施本身對發展商有利，問到政府未來會否改變思維以減少開支。康樂及文化事務署助理署長黃有權重申公園項目龐大，部分由發展商興建，並由政府管理，部分則由政府興建

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政府正計劃就電動可移動工具立法，議員林振昇指出問到政府會否在有關用地上作出預備，以及項目包含共融通道，問到政府在觀塘實施後，政府如何確保使用者安全。

發展局副秘書長 (工務)黃恩諾回應指，政府指當局重視共融通道的安全性，強調會提供一定闊道，而在共融通道旁有行人路供不欲使用共融通道的人駕駛。

議員楊永杰同樣關注共通道，指雖然政府有車速監察系統，但自己對於系統的監察能力「唔係好有信心」，建議政府增設減速波，以控制車速，又提到啟德河間中有臭味傳出，要求當局找出問題根源。

黃佑權指公園開道後會加管理人員，行使初期亦有安全大使管理，如果有人勸喻不果會作出檢控。黃恩諾重申當局有就水質作定期監測。