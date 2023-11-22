工務局兩前局長貪案　李燦烽獲減刑至17年　賈利安維持判囚20年

澳門土地工務運輸局(現稱土地工務局)2名前局長李燦烽及賈利安，早年分別被揭發在任期間受賄及洗黑錢等，連同另外16人早前在當地初級法院判刑，其中李被判監禁24年，多名被告隨即上訴。案件今日(22日)在澳門中級法院審理，法庭裁定黑社會罪及部分行賄、受賄、洗清黑錢罪名不成立，李燦烽獲減刑期7年至17年；至於仍然在逃的賈利安及其一家的刑期維持不變，他們未就判決提出上訴。

原本黑社會罪成的10名被告，在二審後，李燦烽的刑期由24年改為17年，但其事實婚姻關係人李涵，同觸犯偽造文件罪的李永峰、尤曉娜，相關刑期均維持18年、3年半及3年半。至於賈利安及其一家人，包括李惠清、鄺尹詩、文禮聰，維持囚20年、12年、15年、15年半。

另外，商人蕭德雄由24年改為12年；關偉霖由18年改為5年半；吳立勝由15年改為4年半；史鐵生由20年改為8年；吳驥年由8年半改為2年；劉寶芳由10年改為3年9個月；蕭家權由9年改為3年半；胡家儀由10年改為3年9個月；黃其俊則由7年6個月獲改判無罪釋放。