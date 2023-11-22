擬進行龍鼓灘填海及屯西規劃研究　議員批政府研究完又研究

立法會工務小組今日（22日）通過價值1.79億港元龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究項目。有議員認為政府要多問居民和產業用地使用者的實際需要，質疑「研究完又研究，你又唔係開研究院，研究咁多做咩」，又關注屯門西近內河碼頭一帶興建住宅的研究安排。政府回應指明白在屯門西興建住宅有挑戰，因此當局不會有硬指標強制規定住宅數目。

議員周文港不單止批評政府不停研究，又指該地建築物料公司集中，問到政府能否多批出較長年期例如20年的土用以開設建築物料公司，以較長的使用年期鼓勵公司投入發展。發展局常任秘書長 (規劃及地政 )何珮玲回應指政府在劃規會諮詢持份者，又承諾在處理產業用地不會以短期租約形式批出，會批長較長租約。

另一議員洪雯同樣關注租期問題，指部分重型工業回本時間長，有部分投資數億港元，但受7年租地限制，認為打擊企業投資意欲，又建議研究報告同時參考外地數據。何珮玲回應重申明白產業不應太短，因此未來產業用地將會以數十年計。

政府表示，會考慮在內河碼頭內港填海造地40公頃，連同周邊多幅位於第40區、 第46區和第47區共約38公頃的土地，形成一幅佔地共143公頃的土地 ，供發展以住宅為主的社區。

對此，議員陳恒鑌對屯門西近內河碼頭一帶的安排感到憂慮，認為在發展北部都會區和中部水域填海後本港不缺住宅，反而欠缺產業用地，而內河碼頭一帶本身一直作為產業用地。何珮玲回覆指當局明白在屯門西興建住宅有挑戰，因此當局不會有硬指標強制規定住宅數目。

另一議員陳紹雄指出龍鼓灘路長期有交通擠塞問題，憂慮可能的發展方向會加重該處的交通負擔，問到顧問報告會否同時考慮其他交通走線方案，包括隧道方案。何珮玲回應承諾當局會研究不同的道路方案。