港府吸內地旅客招數　與小紅書合作為港帶來逾2億曝光度

近來本港經濟增長未如理想，但政府在今年8月指訪港旅遊業和私人消費，在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力。有議員指現時有北上消費熱潮，質詢當局如何讓市民留港消費，及如何吸引內地居民來港消費，又問及政府有否協助港商打入中東市場。商務及經濟發展局局長丘應樺回應指過去香港推出一些列舉措提振消費，更與「小紅書」合作，為香港帶來超過2億曝光度。

議員廖長江提出書面質詢，指本港第3季的香港消費者信心整體指數按季下跌2.3%，加上香港市民北上消費熱潮，詢問當局如何提升香港市民的消費信心，並令其留港消費。當局回應指政府自4月開始的一系列「開心香港」活動，包括於全港不同地區舉辦的「美食市集」、於灣仔海濱長廊一帶舉辦的夏日海陸嘉年華、「全港戲院日」等，亦在9月中開展「香港夜繽紛」活動，並將持續至明年初。截至10月31日，3個海濱場地的活動共吸引約27萬人次，而為各中外節日特意設計的活動方面，例如在中秋節期間在各區舉行的綵燈會累計到訪人數約66萬人次，當中維多利亞公園的綵燈會到訪人數逾30萬人次。

當局續指，2023至24年度香港舉辦或正籌辦多個大型盛事，包括香港國際龍舟邀請賽、海陸嘉年華、香港單車節、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、巴塞爾藝術展香港展會、香港國際7人欖球賽、香港流行文化節2023、跨年倒數和明年農曆新年期間的新春節慶活動。

針對吸引內地旅客，政府指自開關後，香港高踞內地網上平台小紅書用戶出境遊目的地排名首位，旅發局與小紅書合作，在今年上半年推出「香港旅行時光機」和「藝起遊香港」兩個項目，為香港旅遊帶來超過2億的總曝光度。乘着「香港夜繽紛」活動，旅發局11月起會向訪港旅客送出100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券。

招商引資方面，政府指自引進重點企業辦公室成立以來，已接觸超過200間重點企業，當中30間正計劃落戶香港或在港擴充業務，涉及約300億港元新投資額，預計提供約1萬個就業機會。而投資推廣署今年首9個月已協助300間海內外企業在港成立或擴充業務，較去年同期增長超過兩成半。