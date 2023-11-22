易通行日接70宗投訴　隧道費服務商開發程式助辨識車牌

「易通行」不停車繳費服務實施逾半年，而第3階段將於下周日(26日)擴展至大老山隧道，以及今年內於香港仔隧道實施。運輸及物流局今（22日）回覆議員指，過去多月與隧道費相關的投訴個案，平均佔整體使用易通行的車流量約0.023%，而單計今年10月，投訴宗數已進一步下降至約0.016%，即平均每日約70宗。

當局指，相關投訴主要涉及少部分未有安裝車輛貼的私家車，加上部分車輛所刻印在車牌的號碼未必足夠清晰，令自動車牌識別系統未能準確辨認。因此，隧道費服務商進行人手辨認，而過程中亦偶有出錯。隧道費服務商已開發專屬程式，以提升系統辨識車牌號碼的能力作改善。

截至11月14日，政府發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，當中約92%車輛已開立「易通行」戶口，約73%車輛已設立自動繳費方式。因此，大部分車輛已可即時自動繳費。

另外，當局透露，有待易通行相關技術應用更趨普及，運輸署會適時考慮將服務推展至其他道路交通相關用途，例如以遙距方式繳付政府停車場收費；至於私人停車場方面，相信個別營辦商就裝設有關系統與否，會有其商業和運作上的考慮。