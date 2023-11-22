議員斥政府150個KPI 　無一抗擊假難民　枉燒14億公帑

港府近日公布新一份施政報告，立法會今日（22日）提出致謝動議，會上有議員質疑制定關鍵績效指標(KPI) 是否有效地滿足市民需求，直言如果不能讓市民明白工作進展，即使屆時達成所有指標「亦未必達到大嘅意義」。有議員更批政府仍未解決假難民，直言150個KPI都看不到如何抗擊假難民問題，倡設禁閉營。

議員江玉歡認為KPI有助政府監督公務員成效和進度，但相信市民無法明白KPI如何改善自己的生活質素，而目前政府對KPI的運用並不足夠，質疑制定KPI是否有效地滿足市民需求，又認為施政報告提出的150個KPI未能拉近部門間的協作，如果不能讓市民明白工作進展，即使屆時達成所有指標「亦未必達到大嘅意義」。

另一議員陳穎欣批政府仍未解決假難民問題，截止今年10月份，免遣返聲請不獲確立的人士當中，有14,694名申請人基於不同原因逗留在香港，是「送走200人，但係來咗1000人」，而現時制度上未有列名如何進一步解決假難民問題，今年施政報告見不到有關措施，150個KPI都看不到如何抗擊假難民問題。她斥假難民用不同方法索取福利，如用人道支援成為賺錢渠道，每名假難民每個月有1,500租金援助、1,800的人道援助，預算的14億港元有超過一半用在人道援助中，因此希望政府有更具體措施，如設立禁閉營解決問題。

她又質疑政府未有系統善用KOL網絡平，指現時有一班愛國愛港關鍵意見領袖將香港真實情況講出來，但過往在重大議題上，如完善地區治理、日本傾倒核污水，當局都未有善用。