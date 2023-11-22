本地法律去殖化龜速　議員斥至今仍殘留女皇陛下字眼

外界一直批評政府去殖化龜速，議員陳曼琪今日在立法會辯論施政報告致謝動議時批評當局未處理好本地法律去殖化，指香港已回歸26年，但本地法律殘留有關女皇陛下、國務大臣等具有強烈殖民地色彩的字眼。

陳曼琪指自2015年起已全力爭取法律去殖化，但時至今日有關字眼仍未修改，亦未就有關工作安排具體說明，她理解政府可能考慮到本地法律去殖化需要全面同審慎的安排，或者同《基本法》23條立法一併處理，但部分條文的去殖化工作可先行處理，如刑事罪行條例第200章第5條的襲擊女皇罪，就可以直接刪除。她希望本地法律去殖化的安排能加快進度，以確保一國兩制方針能貫徹落實。

法律界議員林新強則指回歸以來，法案改革委員會提出多項法律建議，當中不少建議是等了十幾二十年仍停留在研究以及諮詢階段，法律界對議而不決，決而不行的情況表示失望，例如《子女法律程序（父母責任） 條例草案》是要求以子女利益作最重要考慮，保障子女權益不受父母離異影響，但處理至今18年都未立法。

他表示，多次要求當局展開立法程序，但政府仍然以有反對聲音，不能協助離異父母化解矛盾為理由拒絕，林形容有反對聲音就不做，以此為藉口，那全世界甚麼都不用做。正因為政府驚頭驚尾，子女權益草案就一直無限期等待，要求政府做好行政立法交流，改善議而不決的問題，重新將法案提交立法會，而不是推三推四。