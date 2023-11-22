借口市區舊樓重建艱鉅　甯漢豪推明日大嶼「核心外圍」用地解困

本港高齡舊樓按年增加，惟市區重建步伐緩慢，令舊樓問題成為「都市炸彈」；而舊樓重建，目前主要靠市區重建局及私人發展商進行收購重建，惟早年收購工作以單幢，或是以小規模形式，令了不少地區出現「插針式」新盤，未能有系統及具規劃地善用市區土地資源。發展局局長甯漢豪今日(22日)回覆議員質詢時指，市建局過去20年多年，至今已先後推展了73個重建發展項目，包括當中46個項目已完成，除為市區更新外，亦預計合共提供33,200個新建住宅單位，當中14,300個單位已落成。

惟甯漢豪稱，雖然過去10年間市建局項目及私人重建項目，合共拆卸超過1,650幢私人樓宇，但市區重建工作仍然艱巨，如樓齡50年或以上的私人樓宇過去10年由4,500幢增至9,600幢，加上全港約3,100幢「三無大廈」，令當局須採取更有效的政策手段，以加快重建更新步伐。

就此針對重建規模及善用市區土地的問題，甯漢豪表示，為落實2011年經修訂的《市區重建策略》，市建局過去亦不停更新重建項目的手法，包括由2011年起按《市區重建策略》，轉用「規劃主導、地區為本」的方針推展市區更新工作，藉重建的契機重新規劃區內交通路線、行人設施、綠化休憩空間等，令項目更具規劃效益；及後亦在規劃老舊區域中，提出以規劃工具來推動重建的角色，包括應用在2021年完成的《油麻地及旺角地區研究》，以及正進行的荃灣和深水埗地區研究中。

甯漢豪又重申，政府會在今年內開展研究，探討以更具突破性的政策手段實施可行措施，並利用「明日大嶼」交椅洲人工島核心商業區用地以外的部分填海土地，協助推動公私營舊區重建項目，希望以可持續方式解決市區老化問題。