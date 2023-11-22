啟德碼頭首10個月錄128航次郵輪　較疫前少40%

啟德郵輪碼頭啟用10年問題多多。據文化體育及旅遊局最新文件顯示，相比碼頭於2019年內錄得218個航次停泊，隨著國際郵輪航程今年初復甦，今年首10個月仍只有128航次停泊，較疫前少約40%。當中約86%，即110個航次為停靠啟德碼頭航次。展望今年11月至明年4月，6個月內將有135個航次停泊，其中94航為停靠碼頭航次。

交通方面，今年6月郵輪碼頭亦試過醜出國際，旅客登岸後無巴士、的士前往市區，輪候時間長達45分鐘，令大批旅客不滿。當局指，目前以啟德郵輪碼頭為總站的恒常巴士路線共4條，運輸署落實將於明年第一季，開辦由碼頭往來尖沙咀的20X號循環巴士路線

至於郵輪碼頭人流不足，當局則指，在不需用作郵輪運作期間，碼頭營運商可出租候船和行李大堂，用作活動場地，以帶來額外人流。今年5月至年底，8個月內碼頭合共最少有12場、共51天的活動舉行，當中包括汽車品牌活動、大型歌迷見面會、國際金融科技及文化活動、體育運動嘉年華，以及數部電影拍攝等。

當局又指，正牽頭與其他政府部門就郵輪旅遊發展進行檢視，訂立行動計劃，於明年上半年公布。檢視範疇之一是強化啟德郵輪碼頭周邊配套，包括交通安排、商業營運等。