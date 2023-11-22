7.21元朗暴動案　辯方指林卓廷當日到場只為監察警方執法

前民主黨議員林卓廷等7人，同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件今日(22日)於區院續審。控方早前已舉證完畢，首被告林卓廷及另一名被告作中段陳詞申請毋須答辯。辯方指，控方未能作出林有暴動意圖或相關行為的舉證，並指無證據證明林當日到場目的是聚集人群與他人對峙及破壞社會安寧。律師又指林到場只為監察警方執法。案件下午繼續。

7名被告包括林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗(29至49歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。林卓廷的律師指根據相關案例，若當時有或預期將出現破壞社會安寧的行為，市民有責任採取合理行動制止暴力，若不協助執法人員更可能有刑責。不過律師確認，案發時沒有人員要求林作出協助。

林的律師指據控方證人口供，當時只是有消息稱案發當日會有白衣人在元朗一帶聚集並襲擊他人，並無消息指有其他人會到元朗「搞事」。有關當日與林通電話的警長之供詞，律師指林雖然不認同警長有說過林到場只會「火上加油」，但供詞亦可看到林稱到元朗是因擔心白衣人襲擊他人，要求及監察警方執法。至於有片段拍到林曾叫他人「唔好褪」，律師指其實林當時有解釋因退後「係會有人追入來打」，故其目的非為聚集他人及作暴動行為。律師又指片段顯示林當時說得最多的就是「唔好郁手」，他一直是在等警方到場。另外律師又希望法官考慮當時的人之壓力及驚嚇，其行為是自衞多於暴動行為。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022