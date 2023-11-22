外勞計劃錄逾1.2萬人申請　侍應生佔3044人最多

為解決本港因人才流失導致的人手荒，政府早前推出「補充勞工優化計劃」，暫停執行計劃下26個職位類別及非技術或低技術職位不得輸入勞工的規定兩年。勞工及福利局局長孫玉菡今日(22日)書面回覆質詢時表示，截至上月底，勞工處一共收到1,113宗「補充勞工優化計劃」申請，涉及申請輸入12,745名勞工，當中7,255名勞工屬於過往一般不得輸入勞工的26個職位類別，以侍應生佔最多，有3,044人，其次為廚師及售貨員，分別有2,813及1,033人。

就輸入勞工在僱傭合約期間最長24個月的逗留期限，孫玉菡表示，政府已檢討上述程序，根據現行的「特別計劃」及「行業計劃」，入境事務處所簽發的簽證或進入許可的有效期，已預設為24個月或整段僱傭合約期(以較短者為準)，僱主如欲繼續聘請在職的輸入勞工，可在輸入勞工的僱傭合約期屆滿前申請新的配額，相關決策局及部門會按有關計劃的規定，評估有關僱主是否仍有聘用輸入勞工的需要。

為應對安老及殘疾院舍人手不足，政府今年6月推出「院舍輸入護理員特別計劃」，訂定輸入護理員配額上限為7,000個。孫玉菡表示，計劃下新增的3,000個名額分批接受業界申請，至今已批出1,003個配額，餘下配額將陸續批出。政府將會持續檢視業界的人手需求，並適時檢討「特別計劃」成效。

至於早前推出的「運輸業輸入勞工計劃」，適度容許公共小巴或客車業申請輸入司機，配額1,700個。孫表示，運輸署與相關業界及勞工代表已成立持份者諮詢小組，聽取持份者的意見，