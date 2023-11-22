綠在區區年底起擴至50屋邨　環境局稱垃圾徵費前增回收服務

距離垃圾徵費推行仍剩不足5個月，環保署今年底起將逐步在50個公共屋邨設立綠在區區「回收便利點」，明年首季亦會有首間設於港鐵站的回收站開幕。當局指會在農曆新年前及明年垃圾徵費實施前，透過增加回收流動點、延長服務時間等措施，以應付可能增加的回收物數量。

環境及生態局局長謝展寰今日(22日)書面回覆議員質詢指，環保署「綠在區區」社區回收網絡目前在全港設有44間固定回收中心，以及逾120個流動回收點。首個位於港鐵站的回收便利點「綠在青衣」將於明年第一季投入服務；「綠在黃大仙」預計將於明年第4季開幕。

環保署亦於公共屋邨設回收設施，「綠在葵芳」和「綠在大窩口」已在6月底投入服務，準備在今年底開始逐步把「回收便利點」網絡擴展至50個公共屋邨，方便居民參與乾淨回收，現正進行標書評審工作。謝展寰指出，當局會在農曆新年前及明年垃圾收費實施前，環保署會透過增加回收流動點、延長服務時間等措施，以應付可能增加的回收物數量。

謝續指，在去年10月底開展公屋廚餘收集試驗計劃，在今年9月中已擴展至13個公共屋邨共101座樓宇，覆蓋約17萬名居民，1年以來已累積回收超過1,200公噸廚餘，平均每日約5公噸，稱回收量符合預期。隨着垃圾徵費即將實施，港府預期廚餘回收的需求將持續上升，環保署已開始逐步在全港所有公共屋邨安裝智能回收桶，以進一步鼓勵家居廚餘回收，目標在明年內完成。