否認串謀製造虛假文書　兩男續還押明年5.2開審

兩男女涉嫌冒簽傳訊令狀，並要求兩名因另案正還押的男子聲稱傳訊令狀是由該兩男簽署。該兩名案發時被還押男子否認串謀製造虛假文書罪，案件今日(22日)於西九龍裁判法院作審前覆核。辯方指其抗辯方向為被告無意圖干犯控罪，並會作出法律爭議。裁判官最終將案件排期於明年5月2日開審，預計需時3天，兩名被告須繼續還押。

否認控罪的兩名被告分別是張家俊(33歲，無業)及何卓為(39歲，無業)。張家俊被控於2023年3月1日至3月6日，在香港串謀林明儀和顏學健製造虛假文書，即1份有虛假簽署的傳訊令狀，意圖由其本人或他人藉使用該文書而誘使另1人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另1人或其他人不利；何卓為則於或約於2023年3月6日，在香港串謀林明儀製造虛假文書，即1份有虛假簽署的傳訊令狀。

同案另外兩名被告，即女子林明儀(64歲，退休人士)及顏學健(33歲，外賣員)，林早前承認2項串謀製造虛假文書罪，及1項意圖妨礙司法公正罪，被判囚5個月。顏則承認1項串謀製造虛假文書罪，被判囚2個月。

案件編號：WKCC 2577/2023