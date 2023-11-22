首11月近3.9萬內地團訪港　單計上月6000團創今年新高

中港兩地通關後，內地旅行團逐漸增加，單計上月有逾6,000團來港，較9月多約1,600團，創今年新高，而今年1月至11月中累計有近3.9萬團訪港。文化體育及旅遊局表示，旅行團於長假期或繁忙時間可能造成口岸擠塞，各部門會彈性調配人手，加開檢查櫃枱及車輛檢查通道以疏導人流。

文體旅局局長楊潤雄今日(22日)書面回覆議員質詢時表示，自從今年內地與香港恢復正常跨境交通往來，港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸和香園圍管制站的日均出入境人次分別約為5.6萬、5.9萬及3.5萬人次，當中港珠澳大橋香港口岸的日均出入境人次與2019年新冠疫情前相若，而深圳灣口岸的日均出入境人次為疫情前的約56%。他說，相關部門會繼續透過不同方式，包括優化管制站設施、善用資訊科技等，以進一步提升通關效率。

楊潤雄續指，該3個陸路邊境口岸均設有跨境巴士專用清關亭及旅客上落專區，以分流旅客和疏導人潮。當局亦會適時增派保安人員協助維持過關秩序，並與內地相關部門保持聯繫，留意人流情況及在有需要時採取適當措施，確保口岸運作暢順。