青龍頭私樓搗冰毒加工場拘兩製毒師　檢500萬元貨及高危鹽酸

執法部門近日留意到有販毒集團利用私人屋苑保安較嚴密、人流較多的特性，租用一些單位作毒品儲存倉，並且利用單位加工製造冰毒出售。至前日(20日)，人員採取行動，成功搗破一個位於荃灣青龍頭私人屋苑單位的毒品儲存倉及加工場，同時拘捕2名分別姓余(20歲)及姓梁(22歲)男子，涉嫌製造危險藥物、販運危險藥物及阻差辦公，並於屋內檢獲約3.6公斤固態冰毒、合共5.3公升原材料和半製成品液態冰毒，以及一批製毒工具，毒品市值約500萬港元。

調查人員指，行動當晚，人員在上述屋苑大廈截查該2名男子，惟表明身份後，曾經遭到激烈反抗，最終將2人制服。人員隨即搜查他們剛剛離開的單位，並在屋內的開放式廚房、客廳及睡房，搜出該批毒品及原材料，以及一些樽裝的鹽酸丙酮，它屬於有機溶劑，相信是用來進行化學作用，以加工製成冰毒。此外，人員亦搜出煲、電磁爐、可攜式浴室寶及電子磅等製毒工具。被捕人士報稱無業，相信均參與製造冰毒，他們現正被扣留調查，稍後將被落案起訴相關罪名，案件明日(23日)早上於西九龍法院提堂。

根據調查，涉事單位只是租用約一星期，大部分的原材料是儲存在膠樽內，相信行動已成功阻截該批毒品流入市場。執法部門會繼續進行情報分析，了解毒品原材料的來源，並追緝販毒集團的其他成員。

人員指出，販毒集團利用私人屋苑作為毒品加工場，是一件非常危險和罔顧市民安全的行為。今次搜出的鹽酸是高濃度的腐蝕性物質，在加熱及加工過程中容易爆炸，而販毒集團亦無妥善儲存相關化學品，做法極其不負責任。另外，人體若長期吸入該些原材料及化學物質，可能對神經造成損傷。人員提醒市民和大廈管理員，如果經過單位覺得可疑，或者聞到奇怪的化學品異味，應該致電作出舉報。