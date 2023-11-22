BNO移英港人搵工難　半數冇工作　一成財政惡劣

移民潮持續不斷，迄今已有20多萬港人外移，最多人是持BNO赴英國，英國一個支援移英港人的團體「Welcoming Committee for Hong Kongers」 (歡迎香港人委員會)近日公布了一項報告，該會訪問了2000名移英港人，發現半數65歲以下移居當地的港人沒有工作，有20%人在做臨時性工作，一成受訪港人直認財務狀況惡劣，約15%受訪者感被孤立及遭歧視，而99%受訪者均稱打算在當地定居。

報告指出，截至2023年6月，英國政府已簽發了17.64萬份BNO簽證，當中12.38萬人已抵達英國。雖然59%受訪者擁有研究生學位，36%有研究生水準，18%有中學文憑水平。但很多移英港人都有就業困難，20%受訪者正在做臨時工，有18%直認受訪時正失業，12%受訪者工在找工作。而有工作的受訪者中，有20%表示工作只與自己的專業或技能有一點點關係，超過20%以上的受訪在職港人不滿意薪酬條件及工作量。

超過兩成受訪者表示其財務情況惡化，有入不敷支現象；有一成人更以「嚴重惡化」形容自己的財政狀況。被問及財務惡化的原因時，最多人提到生活成本昂貴，超過半數即53%人指英國的生活費用昂貴，不少年輕移英族均指最大財務問題是找工作。此外，有5%受訪者感覺受到同事的歧視，有超過一成人感到被孤立。