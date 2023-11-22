三男女涉偽稱交通意外受傷　詐騙社署及5間保險共逾91萬

一對夫婦及其親友涉嫌在2020年7月至2022年7月期間偽稱在交通意外中受傷，詐騙社會福利署向他們發放交通意外傷亡援助共約60萬港元，並詐騙5間保險公司向涉案妻子批出醫療賠償逾31萬港元。廉署經調查，發現3人涉嫌提交虛假病假證明書，又訛稱沒有工作收入及沒有就該等交通意提出其他申索，又發現其中一宗交通意外屬虛構。廉署今日(22日)起訴3人欺詐及串謀詐騙，將分兩宗案件於後日(24日)在東區裁判法院答辯。三被告已獲廉署准予保釋。

被告為莊小方，40歲，美容顧問；其丈夫楊炳威，41歲，兼職廚師；及其胞姊的伴侶陳學仁，44歲，無業。3人被控共4項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。莊小方及陳學仁另被控6項串謀詐騙罪名，違反普通法。第1宗案件涉及詐騙社署交通意外傷亡援助，3名被告涉嫌報稱在3宗交通意外中受傷，向社署偽稱其交通意外傷亡援助申請表上所有資料均屬實，以及在交通意外後獲發相關病假證明書，意圖詐騙而誘使社署向他們批出4筆交通意外傷亡援助共約60萬元。

第2宗案件涉及詐騙保險公司醫療賠償。案發時莊小方的僱主為員工投購友邦保險(國際)有限公司的團體醫療保險。莊小方又私人向友邦保險及另外4間保險公司投購多份醫療及意外保單，有關保險公司為信諾環球保險有限公司、保誠保險有限公司、富衛人壽保險(百慕達)有限公司及三井住友海上火災保險(香港)有限公司。莊小方及陳學仁涉嫌串謀詐騙該5間保險公司，偽稱莊小方在上述其中1宗交通意外中受傷，誘使該等保險公司批准其索償申請，向她發放4筆醫療賠償共逾31萬元。