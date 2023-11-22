狄志遠以水果嘲區選候選人單一　政府反駁免市民食到毒蘋果爛蕉

對於香港的政制發展，議員狄志遠在立法會辯論施政報告致謝動議時指民主化發展是香港人的期望，中央政府的承諾，但政府早前表明今屆任內不會處理政制改革，他直感到失望，他促請政府就是要創造有利條件，令中央及港人達到共識，而政府就需要創造有利條件。

區議會換屆選舉將在下月10舉行，狄志遠認為現時選舉鋪天蓋地，自己未曾見過無孔不入的宣傳攻勢，但認為市民覺得今次選舉沒有競爭，也沒有選擇，所有候選人都是來自相同的政治光譜，舉例「生果店裏只有甜橙，血橙、臍橙和金山橙，內容仍然係單一，都是橙。「我哋希望生果店有蘋果、有橙、有香蕉、西瓜，甚至榴槤，這樣才能令大家有多元選擇，唔同人選取唔同嘅需要」，期望政府日後可以檢討選舉安排。

另一議員陳勇則指政府比以前更積極宣傳區議會選舉，又批評2019年黑暴「打砸搶燒」，參選人助選人身穿防刺服，感覺上和現在巴伊戰爭、俄烏戰爭一樣，質問人身安全得不到保障，何來優質民主。

政府不點名回應狄志遠，指狄以水果為比，質疑候選人單一，期望有不同水果予市民選擇。政府反指候選人必須要符合愛國者原則，就如「生果一定要新鮮」，如果放棄生果必須要新鮮的原則，「市民可能會食到毒蘋果、爛香蕉，甚班變壞咗嘅榴槤」，「呢啲唔新鮮嘅生果，對健康一啲好處都無」。