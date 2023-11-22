葉劉強調女兒不是「基」　就算係都唔覺得慚愧或尷尬

政府不時鼓吹「唱好香港」。議員葉劉淑儀今日(22日)在立法會辯論施政報告致謝動議時，重申要多向國際社會溝通，又提及她早前之所以支持同樂運動會，目的是向國際社會展示香港是一個包容的社會，而非如傳言所指，因為她的女兒是「基」 ，又說：「就算係基，我都唔會感覺慚愧或者尷尬」。

早前在港舉行同樂運動會惹起爭議，而支持該項活動的葉劉淑儀指自己由求學階段及數十職場生涯，都遇到同自己性向不同的朋友，而他們都是善良、好有才華的。她說，包容不同性向人士，除了是人權的考慮，亦有助挽留人才。她透露，港英政府時代將同性行為去刑事化，理由是考慮到國安問題，事關若同性行為刑事化，擔心有部分公職人員或會因此而受到要脅，構成國家安全的漏洞。她續稱，留意到去年5月一所名校的兩名女生自殺，並留下遺書稱受感情困擾，不禁令人想到她們是否因不同的性向而遭到歧視。

她認為無論在人權角度、挽留人才或改善國際形象的國度，都應該重視不同性向人士的權益，又指包容不同性向不等如推廣同性婚姻合法化，畢竟按《基本法》37條對「婚姻」的定義，並不包括同性人士。

提及有外媒向她反映，不容易找高級官員做英語訪問。她表示，明白可能高官們太忙，又或者覺得外媒的態度負面、問題太尖銳，但即使有困難都要多些互動，要與傳媒打好關係 ，藉此多點收風和作出解說，就算有分歧都要尋找共同點以管理關係。