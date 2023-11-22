兼任行會減三分一立會人工　近70%議員同意廢除

現時立法會議員每年可申請的辦事處營運開支償還款額達約3百萬港元，就有關工作開支償還款額及酬金檢討的建議諮詢議員的結果，現時有89名議員，在79名回覆的議員中，有75名議員同意應以加權指數取代丙類消費物價指數，作為每年調整議員辦事處營運開支償還款額的基礎；62名議員同意應廢除兼任行政會議成員的立法會議員每月酬金須減去三分之一的規定。

根據目前規定，議員酬金及議員的辦事處營運開支和酬酢及交通開支的償還款額上限，均按丙類消費物價指數的變動，於每年10月自動調整。不過，上一屆立法會成立的小組委員會普遍認為，職員開支佔議員辦事處營運開支償還款額逾70%，而丙類消費物價指數的組成部分並不包括工資及薪金，採用丙類消費物價指數作為每年調整議員辦事處營運開支償還款額的基準並不恰當。在詢問今屆議會時，75名議員同意應以加權指數取代丙類消費物價指數，作為每年調整議員辦事處營運開支償還款額的基礎。

至於加權指數的計算，76名議員同意採用加權指數，包括3個主要組成部分，即70%的職員開支、10%的辦公地方開支及20%的其他工作開支取代丙類消費物價指數，當中1名議員認為申請上限可由每年的2,93.2萬港元上調至3,20萬港元。

去年的獨立委員會亦支持加權指數建議，關於「職員開支」組成部分進一步建議參照政府統計處根據勞工收入統計調查結果編製的就業人士名義平均薪金指數，而非中層及低層薪金級別公務員的薪酬調整幅度予以調整。不過，今屆議會有50位同意以後者調整因素，17位同意以前者作為調整因素。以2022年為例，職員開支若以現行安排則會調升1.7%，若以中、低層薪金級別公務員的每年薪酬調整則會調升2.5%，而按照就業人士名義平均薪金指數就會調升1.7%。

根據由1991年10月1日起生效的現行機制，兼任行政會議成員的立法會議員收取行政會議成員的全數酬金和立法會議員每月酬金的三分之二，理由是行政會議和立法會事務均主要涵蓋政府的重要政策、法案和附屬法例，兩種議席之間或多或少互有協同關係。今屆議會有62名議員同意應廢除規定，而獨立委員會亦同意認為行政會議成員和立法會議員履行明顯不同的職責。