整合議辦開支償還款額　資本項目下限擬增最多$5000

議員除薪酬外，亦可為各項開支申請償還款項，立法會就優化發還議員工作開支的程序的提出3項建議，包括整合開設辦事處及資訊科技開支償還款額和辦事處營運開支償還款額、將資本項目的價值下限由3,000港元修訂至如3,500港元或5,000港元、以及以無須憑單據證明的方式發還「其他一般工作開支」下的部分開支。

現時工作開支償還款額由幾種不同的償還款額組成，立法會建議整合開設辦事處及資訊科技開支償還款額和辦事處營運開支償還款額，並把兩者納入辦事處營運開支償還款額，以便享有更大彈性及精簡發還款項程序。

目前任何價值3,000港元或以上而可用年限超逾1年的設備或家具，議員必須保存所有已獲發還開支的資本項目的存貨清單，並在每年的12月向秘書處提交該清單。議員卸任時，可選擇把該等資本項目交還秘書處，或按秘書處釐定的折舊價值或原有價值的5%購買，秘書處則建議把價值下限由3,000港元修訂至例如3,500港元或5,000港元。

現時辦事處營運開支償還款額和開設辦事處及資訊科技開支償還款額均須憑單據證明，秘書處建議以無須憑單據證明的方式發還「其他一般工作開支」，除顧問服務外的部分開支，但每宗交易的最高價值定為3,499港元或4,999港元，以及上限定為每年就辦事處營運開支償還款額可獲發還的最高金額的5%。