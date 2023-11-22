疏忽照顧五犬虐畜罪成　拯救遺棄寵物中心負責人判囚2個月獲緩

拯救遺棄寵物中心(RCAP)64歲女負責人黃慧賢，在2021年與另一名前董事涉嫌因照顧狗隻的事宜起爭執，其後遭揭發狗場內其中5隻唐狗出現皮膚問題，被控1項殘酷對待動物罪。她不認罪受審，早前在屯門裁判法院被裁定罪成，今日(22日)被暫委裁判官鄭潤聰判囚2個月，但緩刑2年。鄭官於判刑後亦特別提醒被告「如果愛惜狗隻，就要量力而為。」

64歲被告黃慧賢，被控一項殘酷對待動物罪，傳票控罪指她在2021年8月5日，在天水圍流浮山上白泥31號拯救遺棄寵物中心內胡亂或不合理地因疏忽照顧，導致5隻狗受到任何不必要的痛苦，即一隻棕白色成年唐狗、兩隻棕褐色成年唐狗及兩隻黑棕褐色成年唐狗受到不必要的痛苦。

辯方求情指，被告放棄工作，全職照顧場內400隻狗，並強調被告非故意虐畜，而是工作繁多，照顧狗隻時力有不逮。裁判官坦言曾考慮判處被告監禁，惟認為被告入獄後會影響場內數百隻狗隻的生活。另外，其中一隻涉案狗隻曾被送往愛協照顧，而愛協由2021年8月至2023年10月對該狗的照顧費用為14萬港元，控方申請向被告追討其中的7,100港元賠償。裁判官最終下令被告向愛協支付賠償。

案件編號：TMS 1143/2022