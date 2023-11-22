合謀定價應打擊　大老虎不可姑息

本港4家龍頭地產代理，涉嫌合謀定價一手樓最低佣金水平，變相要買家支付更高價格，競委會出手控告相關地產代理及高層，保障消費者權益。《東呼即應》訪問港大法律系教授鄭建韓剖析，競委會在不同範疇，應積極調查及提出檢控，否則受害人投訴無門。競委會僅數十名員工負責調查及執法，要規管整個香港反競爭行為略顯不足。

港府出招「減辣」，但樓市仍然死氣沉沉，競委會在此時出手保障消費者權益，尚屬合理。雖然其中一家地產代理，因為在調查過程中，提供案件細節而獲「放生」，引發坊間不少揣測。不過，地產代理互相自由競爭，為了搶客，挖空心思為買家提供最多優惠，最終得益者還是買家。

以一間1,000萬元新樓盤計算，如果減少1%回佣，已經涉及10萬元，絕非小數目。港大法律系教授鄭建韓指，其實反競爭的行為就會在很多情況下發生，但最明顯及直接的反競爭行為，就必然是合謀定價。在樓宇買賣方面，最有機會受此行為影響的就是「佣金」，正正就是今次案件發生的行為，但其實在其他情況下，都可以有其他的反競爭行為發生，但機會就不及今次合謀定價般大。

韓續指，競委會今次能成功偵破該案，提出起訴就會停止地產商合謀定價的行為，根據正常市場競爭的情況之下，佣金理應會下跌，對消費者亦有一定幫助。競委會在不同範疇，面對的反競爭行為，應該積極調查及提出檢控，畢竟在香港的競爭法都比較新，市民對其認知較少，所以應多點主動提出檢控，讓市民及商界加深認識競爭法。

他認為，競委會不足之處是規模及經費，據他所知至今只得數十名員工負責調查及執法，以一個要規管整個香港反競爭行為的機構來說，員工數目就一定不夠。競委會需要面對的就是資源限制，若同一時間有數宗案件需要調查，會因資源不足只能選擇處理其中一兩宗案件。香港又沒有獨立的私人訴訟，所以如果競委會不肯調查的話，受害人基本上就是投訴無門。