油塘混凝土廠不獲續牌上訴遭駁回　成功延遲了1年半才須停運

《東方日報》揭發逾兩年、位於油塘東源街20號的混凝土廠早前不獲環保署續牌，提出上訴，其上訴申請今日(22日)遭空氣污染管制上訴委員會駁回，廠房須止生產混凝土，變相混凝土廠成功繼續運作逾一年半。環保署歡迎裁決。

由中國混凝土有限公司營運位於油塘東源街20號和22號的混凝土廠，早年被批對油塘居民構成影響，令10萬名居民「食塵」。環保署今日表示，由於署方執法人員在過往的巡查及監察中，曾多次發現位於東源街20號的混凝土廠發生嚴重塵埃排放事故造成空氣污染，廠方未能證明其有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾。署方於是在去年4月8日否決該混凝土廠的續牌申請。

中國混凝土於同月28日向上訴委員會提出上訴，期間混凝土廠的指明工序牌照須繼續視作有效，直至上訴獲得處理。由於上訴委員會駁回該混凝土廠的上訴，指明工序牌照即時失效，環保署已去信要求該混凝土廠必須即時停止涉及水泥工程（包括混凝土生產）的指明工序。署方會繼續派員密切監察該混凝土廠，如發現違規行為，會蒐集證據並採取執法行動。